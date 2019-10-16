Ручной Верховный суд: рассказали, почему Зеленский захотел уменьшить количество судей

Реформировать судебную систему надо не из Верховного суда, а из местных, считает Помазанов. ФОТО: Офис президента

Состав Верховного суда уменьшили с 200 судей до 100, чтобы ими было легче управлять.

Так законопроект об изменениях в судебной системе прокомментировал Gazeta.ua Андрей Помазанов, эксперт по реформированию правоохранительных органов, органов юстиции и судебной ветви власти.

"Это попытка получить абсолютно ручной Верховный суд. Они уменьшили количество судей, чтобы ими легче было управлять. И перезагрузки устроили для того, чтобы люди, которые недавно прошли все круги ада (новый состав Верховного суда начал работать в декабре 2017, второй отбор призначили в апреле 2019 - Gazeta.ua), или присягнули новой власти на милость, или шли с этой должности. Вместо них наберут других людей, которых можно будет использовать, фактически как в кукольном театре. Для тех или иных целей, а не для справедливого решения суда", - говорит он.

"На сегодня, если я не ошибаюсь, более 60 000 дел (в Верховном суде - Gazeta.ua) ожидают вынесения решения. Мы уменьшаем количество судей с 200 до 100, оттягиваем переаттестацией, переформатированием состава работу Верховного суда еще минимум на полгода-год. Ежедневно в суд поступает около 300 дел, за полгода-год этих дел будет в несколько раз больше. Фактически, судебная ветвь власти в этот период будет атрофирована. Она не сможет обеспечивать справедливый суд для каждого гражданина".

Реформировать судебную систему надо не из Верховного суда, а из местных, считает Помазанов. "Судьбоносные решения" принимают на местах.

"Когда мы сегодня будем форматировать, урезать, перенабирать Верховный суд, люди продолжат идти в суды первой инстанции. Где будут искать право на справедливый суд и, фактически, не будут его получать. Когда люди будут недовольны решениями первых инстанций, они не смогут их обжаловать в высших инстанциях, поскольку те будут парализованы".

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"Они (власть - Gazeta.ua) пытаются контролировать последнюю инстанцию, которая может ставить точку в любом решении с человеком, юридическим лицом, предприятиями. А на самом деле может и не надо было доводить до второй, третьей инстанции, возможно надо было реформировать первые. Чтобы людям не пришлось обращаться к апелляции или кассации.

Это в принципе нельзя назвать перезагрузкой, это беспрецедентное перераспределение власти в стране".

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Законопроект сокращает состав Верховного суда из 200 судей до 100. К Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая набирает судей и отвечает за их квалификационную оценку, будет входить 12 членов вместо 16. Членов ВККС назначат по результатам конкурса, к которому приобщат международных экспертов. На формирование нового состава Высший совет правосудия имеет 90 дней. Каждый из членов ВККС будет работать 4 года.

При Высшем совете правосудия создадут комиссию по вопросам добропорядочности и этики составом 6 человек. Трое из самого Высшего совета правосудия, трое - международные эксперты. Комиссия будет проверять членов Высшего совета правосудия и судей Верховного суда на добропорядочность и увольнять тех, кто не соответствует ее критериям.