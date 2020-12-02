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среда, 02 декабря 2020 11:27

Россию ждут "смутные времена" - СМИ

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Россию ждут &quot;смутные времена&quot; - СМИ
Издание GuildHall оценило перспективы России без Путина

Последнее время становится очевидным, что президент Российской Федерации Владимир Путин "сдал по здоровью" и после многолетнего образа "мачо" в СМИ уже давно не появляется его фото и видео со стерхами, в батискафе или скачущим на лошади.

Недавние инициативы, позволяющие узаконить пожизненное сенаторство в случае ухода с поста главы государства, и законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов, ещё раз подтверждает правоту западных таблоидах — Daily Mail, The Sun, NY Post, BBC и так далее — по поводу здоровья Путина и того, что "отец нации" собирается в ближайшее время попрощаться с политической авансценой.

Об этом в своей статье пишет издание GuildHall, размышляя о перспективах России без Путина.

Разговоры о том, что Путин возможно тяжело болен ведутся довольно давно, впервые речь об ухудшении его самочувствия "всплыла" еще в 2015 году. Сейчас в тренде версия о болезнии Паркинсона, о которой в свое время написала британская ВВС со ссылкой на "The Times".

В России первым "забил в набат" профессор Валерий Соловей, намекая уже более года на некие "обстоятельства непреодолимой силы", из-за которых дальнейшее исполнение Путиным своих обязанностей будет невозможным уже в ближайшие месяцы.

Кроме этого, "вся цепочка событий начиная с начала 2020 года подтверждает - российский президент делает все для "транзита власти". Только вот боится, что в результате его не просто могут оставить ни с чем, а начнут преследовать.

Именно поэтому мы наблюдаем "шарахание" с "госсоветом", "обнулением" и последними предложениями в Госдуме о двух новых президентских сроках Путина и "неприкосновенности" бывшего президента. Он понимает: российские реалии таковы, что кто бы и что не обещал, по российской традиции все равно "кинут", - говорится в статье.

В статье уточняется, что в России сейчас сложилась ситуация, при которой Путин уже физически не может в полном объёме исполнять свои обязанности как по болезни, так и в силу своего преклонного возраста. Теперь он просто не состоянии быть "отцом нации", а его здоровья хуже, чем в аналогичных условиях было у Назарбаева в момент, когда тот передавал власть Токаеву. Но что хуже, в отличии от казахского президента Путину власть особенно и передавать-то некому.

Ведь сама система абсолютной власти долгие годы действующая в РФ привела к ситуации при которой даже простая ее передача по ельцинскому принципу - "я устал, я ухожу" - в нынешних условиях вовсе не гарантирует того, что однозначно относительно слабый приемник будет в состоянии ее удержать.

Именно поэтому закон о неприкосновенности президента по своей сути бессмысленный, Путин это понимает и пытается как можно дольше "удержаться на вершине".

Понимают это и "претенденты на трон", среди которых началось бурное "оживление", а его главные участники - ФСБ и ГРУ МО РФ - всеми силами пытаются утопить друг друга.

Да, судя по всему, Россию действительно ждут "смутные времена" причем все это в истории уже было.

Напомним, Британский таблоид The Sun в начале ноября сообщил о намерении президента РФ Владимира Путина покинуть высший государственный пост в 2021 году из-за проблем со здоровьем. По сведениям издания, у главы государства якобы были выявлены симптомы болезни Паркинсона.

Кремль решительно опровергает слухи о болезни президента России Владимира Путина.

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02
декабря

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