Россию ждут серьезные последствия, если начнет новый виток агрессии против Украины - Нуланд

Виктория Нуланд обратилась в видеотрансляции. Фото: Reuters

США обеспокоены значительным наращиванием российских войск вокруг границ Украины. Кремль ждут серьезные последствия в случае нового витка агрессии.

Об этом сказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд на Киевском форуме безопасности в среду, сообщает Gazeta.ua.

По словам Нуланда, США призвали украинцев к единству, сдержанности.

"И не попасть в ловушку провокаций, которые может создать Россия. Вы знаете эти сценарии, видели их раньше. Предпринимаются попытки назвать вас "агрессором", для того чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть", - заявила.

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Все члены НАТО солидарны в поддержке Украины, сказала Нуланд.

"Мы решительны в своем послании Москве, если они будут предпринимать шаги к дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины. Это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", - сообщила.

"Я являюсь другом Украины на протяжении десятилетий и наблюдаю, как вы тяжело работаете, чтобы отстоять свою независимость, свободу и демократию. Какая тяжелая работа проходит и в парламенте, на улицах Украины. Как вы боретесь на Донбассе. На международной арене. США всегда рядом с вами", - сказала американская чиновница.

1 декабря Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных у украинских границ. Президент Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.