Зеленский планирует созвониться с Байденом до его разговора с Путиным

Президент Владимир Зеленский скоро созвонится с президентом США Джо Байденом.
Это произойдет до переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "РБК-Україна".
"С американцами у нас контакты на высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины", - сказал он.
Зеленский планирует говорить с Байденом до и после его переговоров с Путиным.
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"Точно будет один разговор с президентом, а может, и два. До - с госсекретарем, а после - с президентом. Но точно будет. И в это время добивают, выворачивают наизнанку нашу разведку. Хотя после отчета Bellingcat всем стало понятно, что вопросов к власти у журналистов-расследователей нет. Мы прекрасно знаем, что разделить и поссорить нас в Украине и с международными партнерами - это стратегия внешнего агрессора", - сказал Ермак.
Администрация президента США думает о вариантах виртуальной встречи лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в декабре. Аналитики считают, что разговор позволит обозначить Кремлю цену вторжения и снизить напряженность.
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