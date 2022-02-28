Россию ждет международный трибунал – Зеленский

РФ, совершающая военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Российскую Федерацию, войска которой обстреливают жилые районы в Украине и сознательно уничтожают население, ожидает трибунал.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.

"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков с реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта. Это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали куда стреляют.

За это преступление точно будет трибунал. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей", - заявил глава государства.

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами, артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически", - сказал Зеленский.

По словам президента, нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов.

"За пять дней вторжения нанесли уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такова она "братская дружба", - сказал президент.

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РФ, совершающая военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН, заявил Зеленский.

"Такому государству нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира.

Такое государство не может получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Покупать российские товары сейчас – это платить деньги за убийство людей", – заявил.

Также глава государства обратился к жителям Харькова.

"Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты таким всегда был, ты таким всегда будешь. Выдержим все, выдержим и это", – сказал президент.

"Защитим Украину. Поможем каждому, кто пострадал от бесчеловечного вторжения. Чернигов, Ахтырка, Сумы, Гостомель, Васильков, Херсон, Мариуполь, Донецк и все другие города и поселки нашей родной страны увидят мирную и безопасную жизнь.

Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой войне. Вечная память погибшим. Вечная слава каждому, кто отстаивает нашу свободу", - заявил глава государства.

28 февраля российские войска разрушили "градами" 87 жилых домов. В результате обстрела девять человек погибли, 37 получили ранения, из которых три ребенка. На город Бровары Киевской области самолеты российских войск совершили авианалет. Пятеро жителей получили ранения, один человек погиб.