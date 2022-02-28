Авиалет на Бровары. Есть раненые и убитый

Росавиация совершила авианалет на Бровары. Фото: t.me/zaborona_com

На окраину Броваров ближе к Киеву самолеты российских оккупационных войск совершили авианалет. По информации мэра города Игоря Сапожко, пятеро жителей ранены, один человек погиб.

"Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые.

Оставайтесь в укрытиях!", – написал он в Facebook.

Впоследствии добавил: "Уточняем наши потери: 1 погибший, 5 раненых. Авианалет в районе воинской части на Киевской".

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Вражеская авиация попала по военному центру радиолокационной связи. Выезд из Киева в направлении Броваров ограничен.

В город вошли российские диверсионные разведгруппы, по сообщению Алексея Дорошенко, депутата горсовета.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.