Россию не отключат от SWIFT за возможное нападение на Украину - Кулеба

Не отключение России от SWIFT - это "результат внутренних процессов в ЕС", объяснил Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

В случае нового вторжения России в Украину, пакет санкций стран Запада в отношении РФ не предусматривает ее отключения от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ТСН.

"SWIFT на данный момент не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. Это результат внутренних процессов в Европейском Союзе, когда некоторые страны не были готовы уступить свои интересы в связи с потенциальным отключением SWIFT", - сказал Кулеба.

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По его словам, отключение от межбанковской системы стало бы "атомной бомбой" для РФ. В то же время Кулеба уверен, что даже без SWIFT санкционный пакет остается мощной бомбой экономического влияния на ситуацию.

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта. Санкции могут серьезно затронуть близкое окружение президента РФ Владимира Путина и олигархов, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россия тем временем начала готовиться к санкциям за вторжение в Украину. Провели ряд совещаний относительно готовности некоторых секторов экономики к санкциям. По данным СМИ, несмотря на "бодрые" отчеты, в частных разговорах готовность к санкциям называют "катастрофой". Санкции против РФ следует ввести в ближайшее время, до возможного начала масштабной военной агрессии, заявил президент Владимир Зеленский.