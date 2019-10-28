Россияне считают, что имеют наиболее напряженные отношения с Украиной и США

Наиболее дружественным назвали Китай. Фото с ресурса publicdomainpictures.net

Россияне считают Украину и Соединенные Штаты странами, с которыми у них наиболее напряженные отношения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Вариант с США поддержали 67% опрошенных. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 8 пунктов.

Вариант с Украиной - 53%. В прошлом году таких было 39%.

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Третьей по "недружелюбию" к своей стране россияне считают Великобританию - 25%.

Наиболее дружественными странами к РФ опрошенные назвали Китай - 45%, Беларусь - 30% и Казахстан 21%.

16 марта 2014 в Крыму провели непризнанный миром референдум о статусе полуострова. За два дня президент России Владимир Путин объявил "включения Крыма в состав РФ".

Таким образом Россия аннексировала Крым. После чего на нее наложили многочисленные санкции. В сентябре 2019 Совет Евросоюза продлил персональные санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины до марта 2020.