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Россияне говорят, с Зеленским встретится и руководство Газпрома

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Россияне говорят, с Зеленским встретится и руководство Газпрома
Зеленский встретится с Путиным после официальной части "нормандских" переговоров. ФОТО: Офис президента

Во встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина примут участие глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Об этом сообщило российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Европейская правда" предполагала, что поскольку переговоры Зеленского и Путина будут вне "нормандского формата", они могут быть связаны не только с выполнением минских соглашений.

За несколько дней до саммита Зеленский заявлял, что в Париже может поднять вопрос транзита российского газа через Украину.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Также Зеленский отдельно встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Первые три вопроса, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.

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09
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