Зеленский встретится с Путиным после официальных переговоров

Перед переговорами "нормандской четверки", Зеленский будет иметь личную встречу с лидерами Франции и Германии. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретится с президентом России Владимиром Путиным после встречи "нормандской четверки" в Париже.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на своего собеседника.

Планируется, что встреча будет непродолжительной, указал он.

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Поскольку переговоры Зеленского и Путина будут вне "нормандского формата", они могут быть связаны не только с выполнением минских соглашений, предполагает "Европейская правда".

За несколько дней до саммита Зеленский заявлял, что в Париже может поднять вопрос транзита российского газа через Украину.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель отдельно встретится с Владимиром Зеленским и отдельно с Владимиром Путиным. Первые три вопроса, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.