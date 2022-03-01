Россия является государством-террористом - Зеленский

Зеленский призвал мир назвать РФ - террористом. Фото: president.gov.ua

Российский обстрел центральной площади Харькова - это террор. Россия - это государство-террорист.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Харьков. Удар крылатой ракеты в самую большую площадь Европы, в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такова цена свободы.

Ракета в центральную площадь Харькова – это откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия - это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", - сказал Зеленский.

Ракетой ударили из российского города Белгород, сообщил президент.

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"Этот удар по Харькову является военным преступлением. Является государственным терроризмом Российской Федерации", – сказал Зеленский.

Президент призвал все государства мира немедленно и действенно отреагировать на такую преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия совершает государственный терроризм.

Киев и Харьков сейчас самые большие мишени для РФ, заявил Зеленский.

1 марта, сразу после завершения комендантского часа, российские оккупанты взорвали помещение Харьковской областной администрации на площади Свободы. Пострадали более 20 человек, среди них ребенок. По предварительным данным, погибли 10 человек. 28 февраля российские войска разрушили "градами" 87 жилых домов в Харькове. В результате обстрела девять человек погибли, 37 получили ранения, из которых три ребенка.