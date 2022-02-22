Россия все еще планирует полномасштабное наступление на Украину - НАТО

В НАТО видят "угрожающую риторику, которая подтвердилась во вчерашней речи" Путина. Фото: pixabay.com

После признания Россией "независимости" так называемых ЛДНР президент РФ Владимир Путин продолжает планировать полномасштабное наступление на Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе 22 февраля, передает Gazeta.ua.

"Все указывает на то, что РФ продолжает планировать полномасштабную атаку. Мы видим продолжение военного наращивания несмотря на обещание отступить. Все больше сил выходят из лагерей, они готовы к удару. Мы видим продолжение провокаций на Донбассе и различные операции под фальшивым флагом. Минувшей ночью еще больше российских войск зашли на Донбасс. Они пытаются создать повод для нападения", - сказал он.

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В НАТО также видят "угрожающую риторику, которая подтвердилась во вчерашней речи" Путина. Столтенберг назвал это самым опасным моментом для европейской безопасности за последние десятилетия.

"Мы также осуждаем дальнейшее вторжение России в Украину. Происходит продолжение вторжения, которое началось в 2014-м. РФ перешла от коварных попыток дестабилизировать Украину к ведению военных действий. Это серьезная эскалация и вопиющее нарушение международного права", - добавил Столтенберг.

Президент США Джо Байден уверен, что Путин уже принял решение о нападении на Украину. Он считает, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни. Когда у него переспросили, почему так уверен – тот ответил, что у США "невероятная разведка". Однако добавил, что "до начала нападения еще есть шансы на дипломатию". После этого начали подготовку к встрече с Путиным.