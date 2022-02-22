Россия все еще планирует полномасштабное наступление на Украину - НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 252
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 1008
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 2781
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 207
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10180
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2287
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3879
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 864
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1764
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 513
Фото
Все фото
60
3
11
17
22
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
&quot;Нацист и террорист&quot; - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
Видео
Все видео
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 1269
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 1593
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 675
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2169
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1080
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 720
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 19:45

Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия все еще планирует полномасштабное наступление на Украину - НАТО

  Комментировать
Россия все еще планирует полномасштабное наступление на Украину - НАТО
В НАТО видят "угрожающую риторику, которая подтвердилась во вчерашней речи" Путина. Фото: pixabay.com

После признания Россией "независимости" так называемых ЛДНР президент РФ Владимир Путин продолжает планировать полномасштабное наступление на Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе 22 февраля, передает Gazeta.ua.

"Все указывает на то, что РФ продолжает планировать полномасштабную атаку. Мы видим продолжение военного наращивания несмотря на обещание отступить. Все больше сил выходят из лагерей, они готовы к удару. Мы видим продолжение провокаций на Донбассе и различные операции под фальшивым флагом. Минувшей ночью еще больше российских войск зашли на Донбасс. Они пытаются создать повод для нападения", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций

В НАТО также видят "угрожающую риторику, которая подтвердилась во вчерашней речи" Путина. Столтенберг назвал это самым опасным моментом для европейской безопасности за последние десятилетия.

"Мы также осуждаем дальнейшее вторжение России в Украину. Происходит продолжение вторжения, которое началось в 2014-м. РФ перешла от коварных попыток дестабилизировать Украину к ведению военных действий. Это серьезная эскалация и вопиющее нарушение международного права", - добавил Столтенберг.

Президент США Джо Байден уверен, что Путин уже принял решение о нападении на Украину. Он считает, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни. Когда у него переспросили, почему так уверен – тот ответил, что у США "невероятная разведка". Однако добавил, что "до начала нападения еще есть шансы на дипломатию". После этого начали подготовку к встрече с Путиным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия все еще планирует полномасштабное наступление на Украину - НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 10 Просмотров: 22555
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники Просмотров: 21780
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 17793
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 5 Просмотров: 13942
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12393
Политика
Венгрия прокомментировала ситуацию со введением санкций против России
Венгрия прокомментировала ситуацию со введением санкций против России Просмотров: 243
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
 1 Просмотров: 243
Россия забирает дипломатов из Украины
Россия забирает дипломатов из Украины Просмотров: 576
351 депутат, но без Путина: ЕС согласовал санкции против России
351 депутат, но без Путина: ЕС согласовал санкции против России Просмотров: 1071
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
60
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
10
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
8
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
5
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 1851
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть