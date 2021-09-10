Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский

Миру нужны новые, настоящие лидеры, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Россия семь лет ведет агрессию против Украины, однако международное сообщество показывает только декларации. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу.

"Мир говорит о сплоченности и объединении ради решения проблем войны, изменения климата, ядерного оружия, голода, бедности. Но все это декларации, так как сплоченный мир сегодня только в Facebook. Когда все публикуют слова поддержки во время пожаров в Австралии, наводнения в США, когда все единогласно сочувствуют Афганистану или Украине против которой Россия ведет войну. Но это не реальность, это виртуальная реальность.

А вот настоящая реальность. Семь лет подряд форум Ялтинская европейская стратегия проходит в Киеве. Потому что Ялта - еще далеко не Европа, она оккупирована. И есть ли в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву, мы не знаем. Главный вывод Covid-19, этот вирус доказал, что на самом деле каждый сам за себя. Вот это реальность.

Миру нужны новые, настоящие лидеры, которые опираются не на силу своего оружия. А оружием таких людей есть сила слова, понимание, мудрости, воли. Чтобы действительно хотеть изменить мир, чтобы создать новую реальность и покончить с войнами. Пока реальностью не стало то, что войны покончили с планетой и человечеством.

Спасибо за внимание, уважаемые граждане сильной, великой страны", - заявил глава государства.

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