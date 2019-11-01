Россия ударит по югу Украины - Климкин

Климкин рассказал о дальнейших шагах России. Фото: РБК

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что он "абсолютно уверен" в том, что Россия попытается расширить зону оккупации и нанесет удар по югу нашей страны.

Экс-глава МИД считает, что Кремль попытается расширить зону российской оккупации Донбасса на всю территорию Донецкой и Луганской областей, заявил он в интервью "Радио НВ".

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал Климкин.

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По его мнению, при помощи вооруженной агрессии на юге Украины президент РФ Владимир Путин мог бы попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создания "квази-Новороссии" и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированный Крым. Также это позволило бы отсечь Украину от морского пространства.

Раньше Климкин заявлял, что "Формулы Штайнмайера" никогда не существовало.