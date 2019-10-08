"Формула Штайнмайера" - это маразм" - Климкин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе. Фото - uzhgorod.net.ua

"Формулы Штайнмайера" никогда не существовало. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер изложил свою идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров "нормандской четверки", поскольку всем было понятно, что наше видение "Минска" и путинское видение диаметрально отличается.

Затем появилось письмо Штайнмайера и министра иностранных дел Франции Лоран Фабиуса, они выложили логику предложения по выборам в Донбассе. И это было "мнение для дальнейших разговоров". Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

"Формула Штайнмайера" - это не измена и не победа, это - маразм. Нельзя согласовать отдельно вот есть воз, а есть конь, а что-то между ними не согласовывая - это просто маразм. Это просто выполнение логики российской. И давайте закрепим, что будет некая российская логика особого статуса", - заявил Климкин.

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По его словам Украина должна четко определить свою позицию и требования.

"Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какую-то перспективу - вот наши требования: 1, 2, 3. Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования... Или мы будем, как страусы, смотреть и говорить, что нет, у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина", - считает экс-глава МИД.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе. По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада якобы должна закрепить этот "статус" на постоянной основе.