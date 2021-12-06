Россия сама должна пойти на деэскалацию в отношениях с Украиной - Блинкен

Блинкен отметил возможные санкции для России. Фото: Reuters

Россия должна пойти на деэскалацию и избрать дипломатию в отношениях с Украиной.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью шведскому телевидению.

"Теперь Россия должна устроить деэскалацию, отвести свои силы и задействовать дипломатию. Мы полностью готовы помочь и, в частности, попытаться продвинуться вперед в выполнении этих договоренностей, которые были бы способом разрешения разногласий по Донбассу или Востоку Украины", - высказался политик.

Ситуацию у украинских границ он назвал очень серьезной. Там скапливаются российские войска. Обратил внимание на пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях. Она выросла примерно в десять раз.

Блинкен рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым напомнил о санкциях в случае нападения на Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ

"Мы четко дали осознать, что это будет иметь серьезные, серьезные последствия. Мы рассматриваем, например, экономические меры, которые оказали бы очень большое влияние, и вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда имели глубокие разногласия с Россией", - добавил госсекретарь.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность вторжения России. Наблюдение Украины очередных приготовлений России совпадает с оценками иностранных партнеров. Более вероятным временем достижения готовности к эскалации может стать конец января.