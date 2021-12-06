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Россия сама должна пойти на деэскалацию в отношениях с Украиной - Блинкен

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Россия сама должна пойти на деэскалацию в отношениях с Украиной - Блинкен
Блинкен отметил возможные санкции для России. Фото: Reuters

Россия должна пойти на деэскалацию и избрать дипломатию в отношениях с Украиной.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью шведскому телевидению.

"Теперь Россия должна устроить деэскалацию, отвести свои силы и задействовать дипломатию. Мы полностью готовы помочь и, в частности, попытаться продвинуться вперед в выполнении этих договоренностей, которые были бы способом разрешения разногласий по Донбассу или Востоку Украины", - высказался политик.

Ситуацию у украинских границ он назвал очень серьезной. Там скапливаются российские войска. Обратил внимание на пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях. Она выросла примерно в десять раз.

Блинкен рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым напомнил о санкциях в случае нападения на Украину.

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"Мы четко дали осознать, что это будет иметь серьезные, серьезные последствия. Мы рассматриваем, например, экономические меры, которые оказали бы очень большое влияние, и вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда имели глубокие разногласия с Россией", - добавил госсекретарь.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров.

Украина допускает возможность вторжения России.

Наблюдение Украины очередных приготовлений России совпадает с оценками иностранных партнеров. Более вероятным временем достижения готовности к эскалации может стать конец января.

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Дата
06
декабря

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