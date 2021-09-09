Россия провалила кампанию против "Крымской платформы", теперь мстит - Кулеба

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Российский оккупант прибег к репрессиям в Крыму после провала кампании против "Крымской платформы". Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В Крыму 3 и 4 сентября оккупационная власть Российской Федерации провела пять незаконных обысков, после которых были задержаны Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Асан Ахметов, Шевкет Усеинов и первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. 6 сентября так называемый суд избрал меру пресечения Нариману Джелялову, Азизу Ахтемову и Асану Ахтемову - содержание под стражей на два месяца.

Здесь не может быть других интерпретаций, кроме как признать, что эти обыски и задержания являются местью России за успешное проведение Украиной саммита "Крымской платформы". Провалив свою кампанию по предотвращению проведения саммита Россия прибегла к тому, что умеет лучше всего - к репрессиям. И за свои ошибки, просчеты она заставляет платить невинных людей - крымских татар, бросая их за решетку, принося горе в их семьи", - сказал Кулеба.

"Все выдвинутые им обвинения абсурдны, политически мотивированны", - добавил министр.

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Украина будет работать с международными партнерами, чтобы освободить этих и остальных политзаключенных, сказал Кулеба.

"Во время визита в Вашингтон мы передали Государственному департаменту США полный список всех заключенных, содержащихся в ОРДЛО, оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации. Президент Зеленский поднял этот вопрос с президентом Байденом. И мы будем использовать все возможности, чтобы освободить наших людей.

К россиянам у меня один призыв - прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы не можете остановить государство Украина от борьбы за Крым и освобождения полуострова, то не надо срываться на невиновных людях. Если вы такие "крутые", то отвечайте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невинных людей", - сказал министр.

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". На него приехали 46 делегаций. Инициатива должна объединить мир вокруг темы оккупированного Россией полуострова и способствовать деоккупации. Российские оккупанты пытают задержанных крымских татар.