Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников

Беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 могут поражать цели высокоточными бомбами. Фото: Укроборонпром

Россия призывает Турцию отказаться от продажи ударных беспилотников украинской армии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил Турцию "проанализировать воинственные заявления Киева" и предостерег от питания "милитаристских настроений власти Украины", пишет ТАСС.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, а Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию", - заявил он.

Речь идет о турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратах Bayraktar TB2, которые могут поражать цели высокоточными бомбами.

При этом Кремль уверяет, что решение российских властей прекратить авиасообщение с Турцией не связано с недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул.

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В январе 2019 года Украина договорилась о первой поставке беспилотников. В 2021 году ВСУ планировали закупить еще 5 таких дронов. В целом Украина хочет приобрести у Турции 48 таких аппаратов. В декабре прошлого года министр обороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ВСУ.