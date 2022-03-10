Россия попытается навязать Украине "план Беннета" - Пионтковский

Россия подготовила для Украины "план Беннета". Фото: zahid.espreso.tv

На встрече в Анталии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с российским министром Лавровым Россия постарается навязать Украине так называемый план Беннета.

Об этом рассказал российский журналист и публицист Андрей Пионтковский, сообщает Телеграф.

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"О нем пока официально не объявлено, но основные его параметры более или менее известны. Путин не смог достичь своей цели военной агрессией, но достигает сейчас дипломатическим давлением, благодаря тому, что Запад не решается даже на самые скромные шаги поддержки Украины", - говорит публицист.

Он также перечислил основные позиции этого плана Беннета: Москва отказывается от оккупации всей Украины, сохраняя Донецкую, Луганскую область и Крым; Украина отказывается от вступления в НАТО, заявляет о своем нейтралитете; смиряется с тем, что Крым и Донбасс остаются российскими.

Из "позитивного" для Украины Пионтковский видит в этом плане следующее: не будет российской оккупации всей Украины; сохранение Украины в существующей форме и сохранение существующей власти; демилитаризация касается только Донбасса; слово денацификация уже не упоминается.

Позиция украинской стороны в переговорах с Россией заключается в прекращении боевых действий, уходе российских сил из Украины и защите своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.