Давление на Россию должно расти – Кулеба переговорил с Блинкеном

Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Фото: armyinform.com.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду 9 марта провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом глава украинского МИД сообщил на своей странице в Twitter.

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Во время переговоров украинский министр подчеркнул Блинкену, что давление на страну-агрессора Россию должно расти, пока она не прекратит агрессию и боевые действия в Украине.

"Благодарен США за новый пакет жестких санкций против России. Давление должно расти, пока Россия не прекратит жестокую агрессию и варварские военные преступления против украинцев", - заявил Кулеба.

Как известно, Кулеба уже прибыл в Анталию на переговоры с министром иностранных дел Лавровым.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.