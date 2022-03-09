Кулеба назвал требования Украины, которые огласит Лаврову

Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с Россией. Фото: Associated Press

Позиция украинской стороны в переговорах с Россией заключается в прекращении боевых действий, уходе российских сил из Украины и защите своей территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"На столе – прекращение боевых действий, вывод российских вооруженных сил с территории Украины. Говорить надо, потому что война продолжается. Войну нужно прекратить. Надо сохранить украинские жизни, украинские города, но говорить не значит сдаваться и потому никто сдаваться не планирует. Послушаем, что скажет господин Лавров, дадим ему достойный ответ", – отметил Кулеба.

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Глава украинской дипломатии добавил, что сейчас нужно остановить войну.

"Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, поэтому президент и говорит о том, что сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины, но он нигде не сказал о том, что мы должны забыть о НАТО как о цели", - добавил.

По предварительным данным, встреча министров состоится 10 марта.

Прошедшие сутки, 8 марта, были успешными для Украины в плане поставки оружия, а также в противостоянии с РФ. Против России вводятся новые санкции и на ее рынке выходят иностранные компании. Однако нужно еще больше шагов.