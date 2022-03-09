"Хороший был день": Кулеба о поставках нового оружия для Украины

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Прошедшие сутки, 8 марта, были успешными для Украины в плане поставки оружия, а также в противостоянии с РФ. Против России вводятся новые санкции и на ее рынке выходят иностранные компании. Однако нужно еще больше шагов.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Что касается поставок оружия, новых санкций и выхода иностранных компаний из РФ - то день был хороший. Сейчас много сложных разговоров, комбинаций. Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями. Кое-кто пытается играть со временем. Но мы не сбавляем обороты. Иногда партнеры обвиняют президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резкие. Иногда безжалостные. Особенно к тем, кто нас пытается немного обмануть", - заявил Дмитрий Кулеба.

Также отметил, что каждое оружие, санкция, компания, которая выходит из России - это приближение победы, это сохраненная человеческая жизнь, детство без страха, неразрушенный дом, больница, школа.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.