Россия пойдет войной на НАТО - Зеленский в очередной раз обратился к лидерам альянса

Владимир Зеленский обратился в страны НАТО. Фото: pravda.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с требованием немедленно закрыть небо.

Об этом он написал в Facebook.

"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций – она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, то российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - написал.

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НАТО может вмешаться в войну, если Россия применит химическое оружие против украинцев. Путин может использовать любое оружие прямо сейчас, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC. "Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Может ли Путин использовать химическое оружие? Я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас. Он в сложной ситуации. Политически он уже проиграл войну. В военном плане он ее не выиграет", - заявил Дуда.