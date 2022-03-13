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Спецтема: Война России против Украины

НАТО может вмешаться в войну в Украине – президент Польши назвал причину

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НАТО может вмешаться в войну в Украине – президент Польши назвал причину
НАТО может вмешатся в войну в Украине. ФОТО: pexels.com

НАТО может вмешаться в войну, если Россия применит химическое оружие против украинцев.

Путин может использовать любое оружие прямо сейчас, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC.

"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Может ли Путин использовать химическое оружие? Я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас. Он находится в сложной ситуации. Политически он уже проиграл войну. В военном плане он ее не выиграет", - заявил Дуда.

Использование оружия массового поражения изменит ситуацию, добавил президент Польши.

"НАТО придется сесть за стол. И им действительно придется всерьез подумать, что делать. Потому что тогда все становится небезопасным не только для Европы, но и для всего мира", - заявил Анджей Дуда.

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Об вероятности использования химического оружия в Украине недавно заявлял и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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