Россия отправила в Украину очередной "гумконвой"

Гумконвой из России уехал в Украину. Фото: РБК

Россия отправила очередную партию "гуманитарной помощи" для жителей Донбасса.

Автомобильная колонна выехала из Ростовской области и направилась в сторону границы с Украиной, сообщает Сегодня.

В этот раз грузовики везут партию "гуманитарной помощи" общим весом более 550 тонн в Луганск и Донецк.

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Россия с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей "гуманитарную помощь". Международных наблюдателей не допускают к осмотру грузов российских "гуманитарных конвоев" на Донбассе. В свою очередь представитель США в ОБСЕ полагает, что Россия под видом гуманитарной помощи поставляет в регион военные грузы.

24 октября на Донбасс прибыли грузовики очередного, 88-го по счету "гуманитарного конвоя" России. Машины были замечены в оккупированных Луганске и Донецке. Так, в Луганск прибыло 16 автомобилей, которые доставили в Луганск 181,5 тонны груза, который, по их словам, состоит из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского оборудования. Подобный конвой прибыл и в Донецк, доставив груз весом около 360 тонн.