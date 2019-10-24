Москва перебросила "гумконвой" на Донбасс

С РФ привезли 360 тонн груза. Фото: "Вчасно"

На неподконтрольную Украине часть Донбасса прибыли грузовики с "гуманитарной помощью" 88-го конвоя МЧС России.

16 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 181,5 т груза, сообщает ресурс боевиков "ЛИЦ".

У террористов утверждают, что груз состоит из продуктовых наборов для детей, медикаментов и медицинского оборудования.

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По информации "РИА Новости", конвой с таким же содержанием прибыл утром в Донецк. Общий вес груза составляет около 360 т.

Командование РФ установило боевикам на Донбассе огромные штрафы за преждевременное расторжение контрактов на военную службу. С наемников будут требовать $2180, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.