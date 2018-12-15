Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп

"Реальной военной и экономической мощи у России нету. Русские размахивают заржавелой ядерной дубиной, которая на самом деле неизвестно в каком состоянии. Скорее всего - ни в коем. Большинство ракет - еще советские. Им по несколько раз формально продлевать срок эксплуатации. Хотя большинство из них должны быть сняты с боевого дежурства еще в 1990-е. Поэтому так называемая "мощь" России - очень призрачна. Понимая это, они пытаются развалить западные общества изнутри: инспирировать войну всех против всех, усилить любые противоречия. в Украине использует дл я этого даже активное движение евробляхерив ", - уверен блогнер и общественный деятель Зен Антипоп.

О еврокарах, политике, церкови, истории и языке мы пообщались в интервью Gazeta.ua.

Скоро ли электромобили станут доступными для потребителей?

Их на вторичном рынке за 10-15 тысяч можно купить. Я считаю, что это достаточно доступно, учитывая чрезвычайно низкую стоимость эксплуатации. Я сделал такую ​​калькуляцию - сравнивал с евробляхамы. Евробляха - это пример самого дешевого авто с ДВС. Если ты покупаешь BMW 20-летнюю по 2000 долларов и электрический Nissan за 15000 долларов, то через 5 лет пользования ты тратишь на эту бляху больше, чем на покупку и эксплуатацию Nissan. Там топлива минимум на 2000 долларов в год, плюс ТО значительно дороже. Со старта бензиновая уже начинает выходить в минус. За 5 лет ты уже потратишь 17000 на ту бляху вместе с бензином и всем остальным. Я, когда это понял, сразу продал бензиновую машину и не собираюсь больше к этому возвращаться.

Какие перспективы у Украины стать центром производства батарей для электрокаров?

У нас самые большие залежи лития, который можно использовать для производства современных батарей. Возможно, через 10-20 лет на смену этой технологии придет другая. Но сейчас, пока у нас есть литий, мы можем использовать это для того, чтобы стать одним из ведущих производителей батарей на этой технологии. Но главное - не просто экспортировать литий, а производить готовую продукцию, так как это значительно выгоднее.

Может ли Россия использовать евробляхеров как активную силу, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине?

Россия проводит абсолютно четкую политику усиления любых противоречий не только в Украине. России все равно. На примере других стран мы видим, что она финансирует и крайних левых, и крайних правых. Московские тролли в фейсбуке во время выборов в США постились от имени черных активистиив, с одной стороны, а с другой - от белых радикалов, неонацистов и тому подобного. Россия не может ничего на самом деле противопоставить Западу и в том числе Украине, кроме раздутого агрессивного пиара. Реальной военной и экономической мощи у нее нет. Россияне размахивают этой заржавелой ядерной дубиной, которая на самом деле неизвестно в каком состоянии. Скорее всего - ни в каком. Большинство ракет - еще советские. Им несколько раз формально продлевал исрок эксплуатации. Хотя большинство из них должны быть сняты с боевого дежурства еще в 1990-е. Поэтому так называемая "мощь" России - очень призрачна. Понимая это, они пытаются развалить западные общества изнутри: инспирировать войну всех против всех, усилить любые противоречия. У нас движение евробляхеров слишком активное. Вряд ли они собрались сами по себе. Не буду говорить также, что это все движение на 100 процентов спонсируемое. Там много переплетается: с одной стороны - вполне понятное желание определенной категории людей получить авто подешевле. Но есть еще другая штука - это безумный теневой бизнес для определенных людей, потому что это по сути контрабанда. Третий фактор - абсолютно возможное влияние России. Так же, как и любой другой движение, торое коискусственно провоцирует и усиливает внутренние конфликты и противоречия в Украине. Москва не может сама себя усилить настолько, чтобы противостоять кому-то. Даже Украине, как мы видим последние 5 лет. Но она может попытаться ослабить противника. И это в принципе их вечный путь. Они не могут подняться над тем дерьмом, в котором, как государство, находятся. Поэтому они пытаются опустить противника до своего уровня. Автор: Сергей Старостенко

Какие у нас есть еще слабые места, в которые Россия может пытаться попасть?

Они подрывают доверие к институтам. Например, доверие к институту президента. Все равно, Порошенко ли не Порошенко. Они будут уничтожать любого руководителя Украины независимо от того насколько он к ним лоялен или нет. Поскольку у русских ультимативаяе задача, чтобы главой Украины в конце-концов стал глава Кремля. Задача Москвы - посеять недоверие внутри любого общества: общество - власть, власть - элита, общество - медиа. Чем больше противоречий, тем лучше для России, потому что это ослабляет внутреннее единство других государств и наций.

Украинцы и без России всегда критиковали своих руководителей.

А когда у нас были свои руководители за последние 350 лет? У нас их не было фактически. Это украинская травма, мы были безгосударственной нацией несколько веков. Всякая власть у нас была оккупационная. И поэтому украинцы привыкли воспринимать любую власть как оккупационную. Считаю нынешнюю власть наиболее проукраинской, несмотря на все ее многочисленные недостатки. Но все равно мы ее ненавидим автоматически, потому что так привыкли. И этим Россия тоже успешно пользуется.

Считаю нынешнюю власть наиболее проукраинской, несмотря на все ее многочисленные недостатки. Но все равно мы ее ненавидим автоматически, потому что так привыкли. И этим Россия тоже успешно пользуется

Надо смотреть на то, что нынешняя власть сделала. В частности разрушила российские газовые схемы, которыми Россия опутывала Украину все годы независимости. Это была главная коррупционная схема, с помощью которой Россия коррумпировала нашу власть на уровне президентов. И следовательно эта схема была эпически разрушена. Мы выиграли у них международные суды, и теперь они нам еще и деньги за это должны. Посмотрев трезво хотя бы только на этот факт можно полностью опровергнуть тезис о том, будто существуют какие-то договоренности нынешней власти с Кремлем. В военной и аэро-космической сферах полностью прекращено сотрудничество между Украиной и РФ, в атомной тоже, насколько это возможно, а энергетической - тоже.

Для чего России было нападать на наши суда в Керченском проливе?

Считаю, в этой ситуации Украина очень удачно использовала тот цугцванг, в который Россия сама себя загнала. Россияне считают себя "крутыми пацанами", которые никого не будут пускать через Керченский пролив без их на то разрешения. Но это их "хотелка" абсолютно незаконна с точки зрения международного права. Если в Крыму и на Донбассе они пытаются плевать на международные законы, то действия в море - это слишком серьезная вещь. Нарушать морское право - это уже не шутка. Просто нагло и безнаказанно чужие корабли здесь не захватишь. Россияне долго сдерживались. Мы имеем полное право проходить через Керченский пролив, который является единственным входом в Азовское море, даже если представить, что Крым - это неукраинская территория, как об этом фантазирует Москва. Мы в конце сентября так и сделали - прошли через пролив. Россияне это проглотили. Однако для России проблема в том, что соблюдая законодательство, она выглядит в глазах своих "лохом", который не может все контролировать. Поэтому сейчас россияне нас решили не пустить - и возбудили этим морское законодательство, международные законы и подписанные украинско-российские соглашения, а значит, теперь уже официально, на весь мир показали свое истинное лицо агрессора. Мы со второй попытки таки раскрутили их на это. Но они могли просто не пустить наши корабли, однако они таранили, расстреливали, захватывали. Это вообще джек-пот. Для чего им это нужно? Потому что это Россия, и она хочет отжимать. Впервые за эти 5 лет войны - абсолютно четкую ситуацию, когда Россия официально является агрессором. Ибо все предыдущие разы она все время за что-то пряталась. Теперь нет никакой возможности за кого-то спрятаться. Это не какие-то "Пираты Карибского моря" обстреляли и захватили украинские суда, а российские военные корабли при поддержке российской военной авиации Что мы с этого имеем: впервые за эти 5 лет войны - абсолютно четкую ситуацию, когда Россия официально является агрессором. Ибо все предыдущие разы она все время за что-то пряталась. Все понимали, что де-факто Москва является агрессор и нарушитель, но чисто формально было трудно это доказать. То она прячется за типа "народным референдумом" по Крыму, то за отговорками, что "нас там нет" по востоку Украины. Даже ОБСЕ не может четко сказать, есть они там, или их нет. Сбили малазийский Боинг - суда еще не было, их еще не обвинили официально, они еще там ковыряются. Все эти 5 лет им удавалось играть в эту игру, что "это не мы", и тут вдруг впервые за 5 лет - "мы". Нет никакой возможности за кого-то спрятаться. Это не какие-то "Пираты Карибского моря" обстреляли и захватили украинские суда, а российские военные корабли при поддержке российской военной авиации. Именно поэтому мы сейчас позволили себе наконец объявить военное положение. И это еще не конец. Вы увидите, к чему это приведет. Если уже за свое "нас там нет" Россия получила такие санкции, от которых не знает теперь куда деться, то представьте, какие санкции будут сейчас, когда агрессивные действия России являются наглядными. Поэтому я считаю, что это блестяще проведенная нами операция. При этом мы просто делали то, на что имели право. Не думаю, что то, что произошло, не было заранее просчитано как один из возможных вариантов. Более того, не только со стороны Украины, но и со стороны всех наших союзников. Мы просто вывели Россию на чистую воду. Автор: Сергей Старостенко

Нужно ли нам сейчас военное положение?

Конечно. Другое государство захватило и обстреляла наши военные корабли. Военное положение - однозначно. Мы должны показать, что готовы к любому развитию событий. Если мы не будем демонстрировать, что готовы защищаться всеми доступными методами, то агрессия будет продолжаться. Если к вам прицепился агрессивный гопник и вы ему не покажете, что можете и готовы дать достойный отпор, то он будет и дальше к вам докапываться все больше и больше.

Военное положение может повлиять на президентские выборы? Есть версия, что оно выгодно президенту, чтобы отсрочить выборы.

Этот тезис сейчас активно раскручивается российскими СМИ. Но он не соответствует действительности. Планируемый месяц военного положения на дату выборов не влияет. Лично я не вижу проблемы даже если бы выборы были проведены на месяц или в полгода позже. Но даже это нам сейчас не грозит.

Как оцените нынешних кандидатов в президенты?

Чем больше их вариативность, тем лучше, на то оно и демократия. Но такие потенциальные кандидаты как, скажем, Зеленский мне очень не нравятся. Я все же считаю, что политикой должны заниматься профессиональные политики, а не какие медиа-персоны. С другой стороны, я просто очень негативно отношусь к деятельности именно этого лица. Этот человек снял фильм о президенте Украины "Слуга народа", где все говорят на русском языке. Украинский язык там присутствует, но в каком-то карикатурном виде. Это типичный российский взгляд на украинцев как на каких-то маргинализированных элементов, с которых можно смеяться и потешаться. Зеленский в своем кино демонстрирует не настоящую, а некую идеальную с российской точки зрения Украину. Так, Украина до сих пор является разделенной в языковом смысле. Но государственные институты у нас точно украиноязычные. Включая президента. Мы - не Беларусь. А Зеленский нам показывает Украину как Беларусь. К тому же в его сериале никоим образом не показана война, которая сейчас идет. Разве все это свидетельствует о том, что он проукраинский деятелль? Это вообще марионеточный человек, о котором нельзя говорить как о серьезном кандидате. В сериале есть эпизод, где он расстреливает парламент. Что это типа круто: смотрите, положительный персонаж расстреливает этих гадов - украинскую власть. Это популизм с антиукраинским содержанием. Ни у одной нормальной нации нет желания расстрелять свою власть. Нормальное желание - это повлиять на свою власть. Любая современная цивилизованная страна так и строилась. С низов люди воспитывают свою власть и на нее влияют. Здоровое желание - это пойти во власть и навести порядок. Причем не сразу в президенты, а сначала в местную власть. Потому что в нормальной стране большинство насущных проблем решаются именно на уровне местной власти, а вот стратегические моменты - уже на уровне центральной.

Расстрелять можно врага. А если мы расстреливаем свою власть, то вместо нее приходит враг и начинает управлять нами, уничтожая нас. Все это уже было в украинской истории

Расстрелять можно врага. А если мы расстреливаем свою власть, то вместо нее приходит враг и начинает управлять нами, уничтожая нас. Все это уже было в украинской истории. Уничтожить свою власть - это программа, которая нам укладывается в голову из Москвы. Они не могут сами нас преодолеть. Они не смогли нас захватить военным путем, поэтому надеются, что мы собственными руками уничтожим свое государство и себя. Люди думают, что Зеленский будет хорошим президентом только потому, что он сыграл в сериале президента? Почему они тогда не идут в Охлобыстину лечиться, потому что тот сыграл в сериале врача?

Кандидат в нардепы от БЮТ Анастасия Приходько в недавнем интервью на телевидении со скандалом ушла из студии. Вы считаете ее, как и Надежду Савченко, агентом Москвы. Какие аргументы наталкивают на такую ​​мысль?

Традиция тянуть в политику известных личностей - писателей, артистов - советская штука. Так массово, как у нас, такого нигде нет. В СССР это была очень распространенная практика. Большинство из известных писателей или актеров советских были депутатами. Это делалось по двум причинам. Первая причина - как-то легитимизировать советскую власть. Как проголосуют - неважно. Ибо, как говорил Сталин, главное не как голосуют, а кто считает. Главное было обеспечить явку. На последних выборах Путина в России вся реклама состояла в том, что "придите, проголосуйте". Не за кого-то конкретного агитировали, а просто убеждали хотя бы прийти. Потому что в таких странах как СССР или путинская Россия люди массово чувствуют, что тамошние выборы - это фарс, и не видят смысла тратить на это свое время. Поэтому в советское время на избирательных участках можно было купить дефицитные продукты. И люди приходить или для этой подачки, или чтобы проголосовать за условную "Аллу Пугачеву", которую они знают из телевизора. Чтобы заинтересовать избирателей, серых и безликих кандидатов от власти приходилось разбавлять "народными любимцами" от искусства, поэтами, актерами, певцами, чтобы людям было интересно за них голосовать. Это одна причина. Вторая причина - людьми, непрофессиональными в политике, очень легко манипулировать. Что им говорит партия, то они и делают. Именно поэтому все популистские партии в Украине, идейно близкие к совку и России, типа БЮТ и партии Ляшко, до сих пор суют в свои списки певцов и комедиантов. Так от БЮТ теперь баллотируется Анастасия Приходько - российская певица, с которой за несколько лет пытались сделать "украинскую". Вы много ее песен знаете, кроме той, с которой она за Россию на Евровидении 10 лет назад выступала? Это человек, который на телеэфире не ответил ни на один вопрос ведущей и вместо этого только говорила: "Я в этом не разбираюсь, мне надо учиться". Ну так зачем тебе эта политика? Может, сначала научиться, а потом идти работу делать, а не наоборот? Автор: Сергей Старостенко

В конце ноября в Стамбуле состоялся Синод Вселенского патриархата, на котором утвердили томос, а в декабре состоялся Собор Украинской поместной православной церкви, которая объединила УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Как вы спрогнозируете сожительство всех трех церквей вместе и особенно последующие действия УПЦ МП?

Нет никакой русской церкви. Это подразделение спецслужб. Такой она и создавалась. Это не каноническая церковь с точки зрения тысячелетней истории. Еще при Петре I самопровозглашенная русская православная церковь, которую несколько столетий никто в христианском мире не признавал, наконец стала государственной церковью при царе, который полностью ее контролировал. И даже какая-то квазиправославная псевдоцерковь была полностью уничтожена большевиками после октябрьского переворота 1917-го. А то, что мы сейчас спостергиаемо, так называемая РПЦ МП - это организация, которая была создана в 1946 году по указанию Сталина из лояльных сотрудников органов. И с тех пор она такой и остается. Это московская спецслужба, которая маскируется под церковную организацию. В Украине она еще и маскируется под "украинскую" церковь. Поэтому любой нормальный верующий человек такую ​​контору должен обходить стороной. Если в так называемой "УПЦ МП" каким-то чудом до сих пор есть какие-то настоящие священники и истинные верующие, у них, по-моему, нет другого выхода, чем присоединиться к действительно канонической Украинской церкви, которая будет вскоре восстановлена под крылом Вселенского патриархата после нескольких веков московского псевдодуховного мрака.

Трудно представить, как МП согласится сдать здесь свои позиции в Украине.

Ее позиция в канонических вопросах абсолютно не имеет значения. Они могут разорвать общение с мировым православием, что они уже сделали. Это приведет только к тому РПЦ МП де-юре станет тем, чем она является де-факто. В лучшем случае - сектой, которая никем не признана и сама никого не признает, полностью является подконтрольной спецслужбам России. Они могут устраивать провокации и потасовку, как они всегда это делали. Но социальная база для таких провокаций в Украине является мизерной. Они пугают нас "религиозной войной". Но религиозная война - это если есть какие-то мировоззренческие разногласия с точки зрения религии. Но их нет. Если, конечно, не считать религиозной расхождением желание молиться не Христу, а Путину с Гундяевым. Есть взамен вопросы административного подчинения и вопросы имущества. Россия снова подменяет понятия и пытается кого-то запугать. В Украине никто массово не пойдет на какие-то радикальные действия в интересах имущества, которое московская церковь считает своим. По вопросу подчинения, то все понимают, что украинская церковь должна иметь свой центр в Киеве, который принял крещение от Константинополя задолго до того, как на свете появился именно город Москва.

Титушок русская церковь использовала еще в начале 1990-х. На сегодня Печерская лавра в Киеве контролируется МП только потому, что в начале 1990-х ее силой захватили накачанные российские "монахи", и мы, украинцы, не смогли им тогда дать достойный отпор. А вот Владимирский собор в Киеве нам тогда удалось отстоять, и он стал кафедральным для УПЦ КП

Итак, ради всего это пойдут биться разве что проплаченные титушки под видом монахов. Титушок русская церковь использовала еще в начале 1990-х. На сегодня Печерская лавра в Киеве контролируется МП только потому, что в начале 1990-х ее силой захватили накачанные российские "монахи", и мы, украинцы, не смогли им тогда дать достойный отпор. А вот Владимирский собор в Киеве нам тогда удалось отстоять, и он стал кафедральным для УПЦ КП. Я сам тогда в рядах УНСО патрулировал этот собор, чтобы его не захватили российские братки. МП может и сейчас попробовать применить силу, но сейчас не 1990-е, и не думаю, что на их стороне будет какое-то преимущество.

Объединить церкви стоило значительно раньше.

Все, что происходит сейчас в Украине, стоило сделать на 25 лет раньше. Если бы мы сделали это в начале 1990-х, то сейчас у нас не было бы ни этой войны, ни этих смертей, ни 25 лет нищеты.

Проводят только сейчас, потому что дом горит?

Это зависит не от власти, а от украинского общества. Украинская нация в 1991 году не была такой зрелой, какой она есть сейчас. Сегодня мы наконец созрели к этому как общество и как нация. Это не короли воюют, как нас пытаются убедить. Это общества противостоят, а элита только в той или иной форме олицетворяет это. Считаю, что Путин - тоже олицетворение ожиданий российского народа. Если 130 миллионов людей просто соглашаются на власть этой банды над собой, то это их выбор. Просто в Московии не выборная, а консенсусная власть. Все согласны, что какие-то упыри сидят в Кремле и имеют определенный симбиоз с народом: упыри рассказывают России сказки о том, какая она "большая", и за это и "великая Россия" дает им себя грабить и насиловать в любой способ. Это на самом деле нормальная схема в Залесье. У них так было и при Иване III, и при Петре, и при Сталине, и при Брежневе, и сейчас все то же. Поэтому Путин - это тоже представитель российского общества. Так же и украинская власть не будет другой, если не будет другим украинское общество. Любой прогресс или деградация зависит только от общества в целом. А прогресс общества - от каждого его члена. Автор: Сергей Старостенко

Как долго вы были членом УНСО?

Несколько лет от начала создания. Я был в первых рядах, когда она только была создана в августе 1991 года. УНСО - Украинскую народную самооборону - создали во время путча в Москве. Идея была такова: если там победит реакционный прокоммунистический путч, то Украине придется защищаться он нового московского нашествия. Я хотел к этому присоединиться, несмотря на свой юный в то время возраст. В дальнейшей деятельности УНСО я уже не участвовал, потому что поехал в Вену учиться. Выпал на 5 лет с украинской жизни. УНСО в начале была именно самообороной, а не политической силой. В частности, она сыграла свою роль в разделении церквей, в возникновении УПЦ КП - она ​​силовыми методами противостояла захвату наших церквей российскими попами.

Еще в каких-то общественных или политических организациях участвовали?

Не люблю участвовать в политических организациях. Не хочу замыкаться на идеологии какой-либо партии, потому что потом можно стать ее заложником. К тому же, у нас на сегодня нет идеологических партий, за исключением националистических. Большинство других - это вождистские партии, созданные вокруг каких-то кланов и личностей. Любая партия должна предлагать какую-то идеологию. И это не популизм должен быть. Одной из задач украинской нации является формирование эффективного гражданского общества, тогда из низов будут формироваться здоровые государственные политические силы, которые станут проводниками интересов людей на государственном уровне, будут предлагать различные пути решения проблем, варианты стратегий будущего, то есть все то, что и укладывается в понятие "идеология".

Как относитесь к двуязычия в украинских СМИ? Чем оно есть - способом плавной украинизации русскоязычных украинцев, или наоборот - способом поселить русский в сознании украинцев как нечто неотъемлемое от нашей действительности?

Однозначно второй вариант. Какие еще русскоязычные украинцы? Или тіы украинец, или ты русскоязычный. Это мое убеждение. Это не "русскоязычные", а обрусевшие украинцы. У нас 90 процентов обрусевших украинцев являются такими только в первом-третьем поколении. Их мама, бабушка или прабабушка еще разговаривали на украинском. Массовая русификации - это явление лишь последних 50-90 лет, а иногда и меньше. К сожалению, русификация не прекращалась и после вступления Независимости именно через телевизор. В Украине есть много местностей, где русский язык нигде нельзя было услышать кроме как с телевизора. Сейчас только 30 процентов контента на наших телеканалах является украиноязычным, остальные 70 - на русском. Это совершенно ненормально. Автор: Сергей Старостенко

Ваш украинский был у вас с детства? В каком языковой среде вы росли?

В годы моего детства, 1980-е, Киев был уже преимущественно русскоязычным. У меня украинский был с детства, так же как и русский. Раньше я имел принцип разговаривать с человеком на том языке, на котором ко мне обращаются. Поэтому у некоторых моих знакомых сложилось впечатление, что я русскоязычный. Хотя в семье и с друзьями разговаривал на украинском. Но в Киеве в те времена, в 1990-е, и позже, получалось, что ты все время говоришь по-русски. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой Еще до Майдана я постепенно начал прекращать эту практику. Перестал переходить на русский и резко увеличил долю украинского языка в своей жизни. Очень приветствую людей, которые перешли с русского на украинский. Если они так не будут делать, у нас не будет никакого обезручивания. Констатирую как коренной киевлянин, за последние 5 лет украинского языка в разы стало больше в Киеве, причем среди молодежи.

События в Крыму и Донбассе - следствие русификации. Какие еще наши территории в зоне риска?

Объективно у нас сейчас оккупированными есть те территории, где было меньше украинских школ. Эти территории были массово заселены русскими, а многие украинцы были уничтожены, остальные (преимущественно в городах) - русифицированы. Я считаю, что твоя страна там, где твой язык. Россия тоже это понимает. И поэтому так навязывает всем свое "язык". Если кого-то в Харькове или в Одессе не убеждает пример Донбасса, пусть продолжают говорить по-русски, любить русские книги, сериалы, соцсети и российских рэперов. В конце концов, рано или поздно, к ним придет "русский мир" и устроит то, что сейчас происходит в "ЛДНР".

Как убедить людей не пользоваться российским продуктом?

Как можно убедить наркомана не употреблять наркотики? Он так "привык", ему так "удобно", у него "так исторически сложилось" ... Если люди имеют склонность к саморазрушению, то как их убедишь не делать это? Точно не уговорами. Убедить других можно только собственным примером, начать с себя. Если я не хочу слушать / читать / смотреть дерьмо - я его не смотрю, не читаю и не слушаю. Делай как я и дерьма вокруг станет меньше. Или не делай, и тогда ты в том дерьме захлебнешься. Все просто.

На какие украинские фильмы посоветуете сходить в кино?

На все. Вы можете даже не ходить, если вам так проще, но купите билет - поддержите украинское кино гривной. Если мы сходим на все украинские фильмы сейчас, то в следующем году новые фильмы станут еще лучше. Другого способа нет. На наши фильмы надо идти, независимо от их текущего качества, если мы хотим, чтобы в дальнейшем это качество улучшилось.

Если мы сходим на все украинские фильмы сейчас, то в следующем году новые фильмы станут еще лучше. Другого способа нет. На наши фильмы надо идти, независимо от их текущего качества, если мы хотим, чтобы в дальнейшем это качество улучшилось

"Дневник Симона Петлюры" поразил актуальностью истории. Там демонстрируется, что Московия сейчас делает то, что делала сто лет назад - те же манипуляции. Эта история так и повторяется, что тогда мы не сделали выводов. Надеюсь, что через сто лет мы уже не будем с этим сталкиваться, потому что нужные действия сделаем сейчас. Это как карма: люди снова и снова повторяют именно тот урок, который они никак не могут выучить.

Вы член Украинской Ассоциации владельцев оружия. Вы выступаете за легализацию оружия в Украине. Какое оружие есть у Вас и случалось ли его применять?

Владею нарезной винтовкой - полуавтоматический карабин американской системы AR-15 украинского производства. Приобрел ее сразу после Майдана: потому что казалось, что через две недели мы будем под Киевом отстреливаться от московских оккупантов. Поэтому мне хотелось иметь что-то, с чего я смогу отстреливаться. К счастью, в целях самообороны ее применять еще не приходилось, но если возникнет насущная необходимость - буду. Автор: Сергей Старостенко

Закон об оружии еще не принят?

Да, его в Украине до сих пор не существует. Поэтому де-юре я могу ходить с автоматом наперевес по центру Киева, и ко мне не может быть никаких претензий, потому что законом это не запрещено. Пока законного запрета на это нету, это дозволено. Я свою винтовку приобрел на основании инструкции МВД. Но это не закон. Часть владельцев зарегистрированного оружия даже не собираются продлевать свое разрешение на оружие, потому что это разрешение вообще неизвестно на каких основаниях существует. Я к ним не отношусь, через три года все равно продлил разрешение. Но понимаю, что эти люди правы, и я надеюсь, что государство как можно быстрее урегулирует этот вопрос.

Но есть много опасений, люди боятся вооруженных столкновений на почве политических споров, и на бытовом уровне тоже.

Сейчас в Украине незарегистрированного оружия значительно больше, чем зарегистрированного. И правила его обращения и использования вообще ничем не регулируются. Владельцы незарегистрированного оружия де-юре так же не могут быть наказаны за обладание оружием. Бояться надо не наличия оружия (оно была, есть и будет всегда), а отсутствия у законопослушного человека законных возможностей защитить себя от вооруженных преступников. В Украине таких людей сейчас очень много. Потому незаконное оружие сегодня доступно для всех в неограниченном количестве и значительно дешевле, чем зарегистрированное оружие. Отсутствие закона оставляет невооруженными (а следовательно - беззащитными) только законопослушных граждан.

Когда вы стали активно дописывать в интернете?

Я никогда этого не прекращал с тех пор впервые зашел в тот интернет где в середине 1990-х. Но если вы о Фейсбуке, то очень активно - перед и во время Майдана. С первого дня протестов был каждый день на Майдане и описывал, что там происходило. Более продуктивно стал писать уже спустя. Все, что пишу сейчас, мог бы написать и в начале 1990-х, но тогда это не было куда публиковать и не было необходимости у общества это все воспринимать. А после Майдана я увидел, что люди в этом уже нуждаются. В 2014-15 годах у меня появилось ощущение, сравнимое с тем, когда как ты всю жизнь слушаешь какую-то нишевую группу, которую никто не знает и не понимает, и тут вдруг все вокруг начинают ее слушать и понимать.

Зен Антипоп, блогер, общественный активист Родился в Киеве. Родители - коренные киевляне. Окончил Киевский национальный экономический университет, где получил специальность маркетолога. Позже - Венский экономический университет по специальности деловое администрирование. Работает маркетологом в международных компаниях преимущественно в Украине. В начале 1990-х был членом Украинской народной самоообороны (УНСО), которая была создана в августе 1991 года для противостояния антиукраинской угрозе, возможность которой возникла благодаря путчу в Москве. В рядах УНСО отстаивал украинские церкви от силового захвата русскими церковниками при создании Киевского патриархата. В начале 2000-х был основателем и фронтменом англоязычной музыкальной группы Sweet Sixty Nine, которая просуществовала 7 лет. В середине 2000-х начал субкультурное движение ANTIPOP. "Основная идея движения заключается в борьбе против попсы и низкокачественной массовой культуры в музыке и в сознании людей". Проводил субкультурные антипоп-вечеринки с элементами эпатажа. В 2004 году создал с единомышленниками портал antipop.ua. Ведет общественно-политический блог Zen Antipop. Разговаривает на украинском, английском и немецком языках. Интересуется электромобилями, оружием, историей, геополитикой. Ездит на электрокаре. Обладает нарезной винтовкой - полуавтоматическим карабином американской системы AR-15 украинского производства, которую приобрел сразу после Майдана. Любит путешествия, особенно близкими себе чувствует Соединенные Штаты. "Чувствую себя там как дома. Там есть ощущение свободы ". Читает профессиональную и научную литературу. Понравилась "Краткая история времени" Стивена Хокинга, "От нуля до единицы" Питера Тиля. "На художественную литературу жалко времени. Мне эту нишу закрывает кино ". Среди любимых новейших украинских фильмов - "Червоний" и "Киборги". Занимается силовыми видами спорта. Живет в Киеве. Не женат.