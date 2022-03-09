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Спецтема: Война России против Украины

Россия не сможет взять Киев – экс-руководитель Главного управления разведки

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Россия не сможет взять Киев – экс-руководитель Главного управления разведки
Россия не сможет взять Киев – Бурба. Фото: LIGA.net

Россия не сможет взять Киев.

Об этом заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины в 2016-2020 годах Василий Бурба, сообщает Telegram-канал "Киев Новости".

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"Поймите, даже если они (российские войска - Gazeta.ua) зайдут за отметку "Киев" и сообщат, что они на территории Киева их сжигают. Бесполезно заходить в Киев. Не надо заходить в Киев. Я думаю, у них нет таких планов Они хотят окружать, но заходить нереально Они хотят уничтожать нас, как делают это с Харьковом, с Черниговом, поэтому здесь нам нужна помощь Западу, чтобы закрыть небо, а дальше мы с ними сами разберемся. будет наш", - заявил Бурба.

Центробанк России запретил продажу валюты в кассах банка. С депозитов теперь можно снять только доллары и только в объеме до 10 тыс. Система будет действовать со среды, 9 марта и до 9 сентября 2022 года.

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