Дефолт близко: банки не будут продавать россиянам валюту

Центробанк России запретил продажу валюты в кассах банка Фото: 24tv.ua

Центробанк России запретил продажу валюты в кассах банка. С депозитов теперь можно снять только доллары и только в объеме до 10 тыс.

Система будет действовать со среды, 9 марта и до 9 сентября 2022 года, сообщает Центробанк России.

"С валютных счетов клиенты банков смогут снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Превышают такую ​​сумму только 10% вкладов", - говорится в сообщении.

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Независимо от валюты счета средства будут конвертироваться в доллар – то есть с депозита в евро средства клиенты не изменят.

Те россияне, которые завтра будут открывать новые валютные счета и вклады, смогут снять с них средства только в рублях.

Следует добавить, что рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's обвалило кредитный рейтинг России с В до С – то есть до преддефолтного состояния.

В частности, указ Путина, которым он позволил выплачивать валютные долги в рублях перед "недружественными" странами – то есть наложившими санкции против агрессора: США, Британией, странами ЕС. Такие платежные, несмотря на какие-либо регулирования внутри РФ, не будут считаться исполнением обязательств и фактически будут означать дефолт.

Президента России Владимира Путина расстроила реакция Запада и единство союзников в НАТО. Также он смущен боеспособностью собственной армии.