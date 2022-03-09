"Путин смущен боеспособностью собственной армии" – директор ЦРУ

Фото: Укрправда

Президента России Владимира Путина расстроила реакция Запада и единство союзников в НАТО. Также он смущен боеспособностью собственной армии.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает New York Times.

"Президент Путин не сумасшедший, но его взгляды стали более непоколебимы. Из-за его все большей изоляции и отчуждения от окружения с ним стало очень трудно иметь дела. Поступки и действия Путина должны развеять любое сомнение в его намерениях захватить Украину. Однако события последней недели помешали его планам, благодаря украинцам, их храбрости и сообразительности, а также силе их лидеров, что ошеломило и смутило его. Также его расстроила реакция Запада и единство союзников в НАТО, особенно из-за некоторых решений, принятых немецким правительством. Также он был смущен боеспособностью собственной армии", - прокомментировал Уильям Бернс.

Также отметил, что россияне начнут отдавать себе отчет в последствиях российско-украинской войны, но не стоит надеяться, что это произойдет быстро. Из-за запрета независимых СМИ, цензуры и пропаганды государственной прессы большинство населения не получило полную информацию о масштабе угроз. Однако массовые похороны российских военных, убитых в Украине, повлияют на смену настроений рядовых россиян.

Директор ЦРУ сообщил, что в России арестовали 13-14 тыс человек, протестовавших против войны в Украине, по данным американской разведки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин проиграл. Через некоторое время пойдет на переговоры" - Геращенко

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.