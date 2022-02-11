Россия изменила зоны учений в Черном море и создала напряжение у собственных портов (карта)

Российская Федерация изменила зоны, запрещенные для движения судов в Черном море, на период с 13 по 19 февраля.

В новой карте проход к портам Азовского моря свободен, сообщил главный рекдактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Новые координаты опубликованы на сайте официального международного координатора района NAVAREA III - Instituto Hidrográfico de la Marina, г. Кадис, Испания, входит в состав ВМС и соответственно министерства обороны Испании)

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Из опубликованной карты следует, что коридор для движения судов в направлении портов Одессы и Николаева не изменился. В то же время, теперь стрельбы будут проводиться у крупнейшего российского морского порта Черного Моря – Новороссийска.

Как сообщала Gazeta.ua, проход судов в направлении черноморских портов Украины будет осуществляться коридором 12 мильной зоны территориальных вод Украины.

Точных данных об актуальных глубинах в свободном коридоре вдоль берегов Одесской области от АМПУ пока не поступило, но участники рынка говорят о имеющихся в коридоре гарантированных 20 метрах.

Отрицательно это отразится на работе самого глубоководного порта Украины – Пивденного, где у отдельных причалов глубина достигает 21 метра. Очень вероятно, что возникнут пробки напротив Днестра, где проход глубинами 20 метров узок и имеет ширину 0,6 миль.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря якобы под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. РФ планировала перекрыть возможность хода из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю. МИД Украины выразил решительный протест России из-за "морской блокады". Там заявили, что это беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях