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Спецтема: Враг возле украинской границы

"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину

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&quot;Россия хочет склонить Киев к капитуляции&quot;: что означает приглашение Зеленского к Путину
"Давление и угрозы применения силы – это последний аргумент РФ. Хотят склонить Киев к капитуляции", говорит эксперт-международник Александр Хара. Фото: Офис президента

Приглашение президента Владимира Зеленского в Россию на переговоры – это отвлекающий маневр. Так хотят склонить Украину к принятию капитуляционных условий РФ. Такое мнение Gazeta.ua озвучил эксперт-международник Александр Хара.

"Это отвлекающий маневр. Россия накапливает силы и средства на наших границах. Давление и угрозы применения силы – это последний аргумент РФ. Хотят склонить Киев к капитуляции. Стремятся признать, что Украина не является независимой, находится в сфере влияния России. Надеюсь, такого визита не будет, а украинские власти не согласятся на капитулятивные требования", – говорит Хара.

Украина 25 января в переговорах в "Нормандском формате" ничего не потеряла, говорит эксперт.

"Это самое главное достижение. Второе – мы еще раз получили заверения, что будет осуществляться безусловное прекращение огня. Особенно верить в это нельзя. Потому что таких заверений со стороны РФ было сотни. Но если это произойдет, то это хорошая новость", – отмечает Хара.

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"Россия пытается показать себя готовой к диалогу. Фактически, я уверен, они выдвигали ультимативные требования к Украине. И будут ждать, чтобы наша страна отреагировала. Фактически – бросили мяч на наше поле. Никакие их требования для нас неприемлемы. Дмитрий Козак (заместитель главы администрации президента РФ – Gazeta.ua) по результатам встречи был неудовлетворен. Прокси-силы России так называемые ЛДНР не признают наших западных партнеров. Никто не делает вид, что РФ – это посредник, а не сторона конфликта. Это принципиальные вещи – мы не можем соглашаться на российскую трактовку событий", – говорит эксперт-международник.

Россия угрожает Украине широмостным вторжением – это будет продолжать висеть над нами, отмечает Хара.

"Но большинство украинцев не поддерживают предоставление дополнительного статуса Донецку и Луганску, чем тот, что был до 2014 года. Люди понимают, это не о русском языке для этнических россиян. Речь идет о том, чтобы руководить Украиной руками прокси-российских сил. Есть активное гражданское общество, которое выступает против кремлевской трактовки Минских договоренностей. Оно давит на власть. Благодаря этому на такие вещи власти не соглашаются. У нас есть вооруженные силы, и люди готовы брать оружие, чтобы отражать очередную агрессию. Есть также партнеры. США, предупредившие РФ об отрицательных экономических последствиях при наступлении. Это наши предохранители. Сработают ли – увидим. Но сигналы Москве есть – что будут большие потери и для оккупационного контингента, и для граждан РФ", – говорит эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил украинского президента Владимира Зеленского в РФ. Предлагает встречу в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге.

26 января в Париже состоялись переговоры советников лидеров стран "Нормандского" формата". Они продолжались 8,5 часов. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

У сторон есть разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но есть большое желание работать над их решением, заявил Андрей Ермак.

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