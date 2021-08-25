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среда, 25 августа 2021 14:55

Россия хочет разрушить Украину "особыми статусами", их не будет - "слуга"

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Россия хочет разрушить Украину &quot;особыми статусами&quot;, их не будет - &quot;слуга&quot;
Временно оккупированные районы, когда вернутся под украинский контроль, будут развиваться в рамках реформы децентрализации, как и другие регионы. Фото: Reuters

Никакого особого статуса временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не будет в изменениях в Конституцию по децентрализации. Об этом заявил народный депутат от "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин.

"Никакого статуса ОРДЛО в документе не будет. Это четкая позиция президента Украины и комитета Верховной Рады.

Страна с 2014 года проводит реформу децентрализации, предусматривающую увеличение полномочий для органов местного самоуправления и возможностей развития всех регионов", - цитирует депутата "Укрінформ".

Временно оккупированные районы, когда вернутся под украинский контроль, будут развиваться в рамках реформы децентрализации, как и другие регионы.

"Нет никаких оснований, кроме фантазий и потребности разрушить украинскую государственность со стороны Российской Федерации, имплементировать спецстатус ОРДЛО в Конституцию.

Более того, не будет никаких "крючков", чтобы это можно было реализовать другим способом", - сказал нардеп.

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Отвечая на вопрос, какими будут предохранители, чтобы местные советы в разных регионах страны не инициировали решения, выходящие за пределы их полномочий и противоречащие интересам государства, Безгин отметил: "Предохранителем со стороны государства должна быть префектура или областная и районная администрации с координационно-надзорными функциями. Если решение местных советов будет угрожать территориальной целостности, будет мгновенная реакция".

При внедрении должности префекта его главная функция будет - координация и надзор за законностью принятых решений на местах.

Если депутаты территориальной общины будут пытаться принять решения, нарушающие права и свободы граждан, то префект как представитель центральной власти должен вмешаться в ситуацию и помешать этому.

"Верховная Рада должна рассмотреть обновленный проект изменений в Конституцию в ноябре или декабре этого года.

Документ должны поддержать 300 народных депутатов. И в этот момент упирается весь процесс. Необходим компромиссный текст, который удовлетворит большое количество политических стейкхолдеров", - сказал Безгин.

В День независимости Украины российские оккупанты убили на Донбассе украинского воина - 38-летнего Александра Аксенова.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
25
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