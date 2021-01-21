Россия хочет рассмотреть в ПАСЕ дебаты по "языковому закону" в Украине

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов по языковому вопросу в Украине.
Их беспокойство вызвано вступлением в силу статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По их мнению, сейчас в Украине проходит "целенаправленная агрессивная кампания" против русского языка ", - сообщил народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
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С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственным государственным.
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