Россия хочет рассмотреть в ПАСЕ дебаты по "языковому закону" в Украине

Россия хочет рассмотрен в ПАСЕ вопрос о Украине. Фото: Reuters

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение дебатов по языковому вопросу в Украине.

Их беспокойство вызвано вступлением в силу статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По их мнению, сейчас в Украине проходит "целенаправленная агрессивная кампания" против русского языка ", - сообщил народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

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С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственным государственным.