Россия готовила переворот в Украине - Шмигаль

Шмигаль сказал, что Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что за подготовкой государственного переворота в Украине стоит Россия.

Госпереворот готовили для свержения прозападного правительства в Украине, сказал он Reuters.

"У нас есть секретные данные, свидетельствующие об особых намерениях", - сказал Шмигаль. На вопрос, стоит ли за этим российское государство, он сказал "безусловно".

Шмигаль назвал наращивание российских войск на границе попыткой сломать украинский импульс к вступлению в Европейский союз.

"Они что-то готовят", - сказал Шмигаль. Детали не озвучивал.

Добавил, что украинская разведка выявила деятельность "внешних сил", пытающихся повлиять на украинскую политическую оппозицию.

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"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша секретная служба проводит специальное расследование", – добавил премьер.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. Также заявил, что в войну против Украины втянули олигарха Рината Ахметова. После сказанного президентом СБУ открыла уголовное производство.