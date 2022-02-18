"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль

"Для Кремля главное показать злых "фашистов". А затем могут войти даже так называемые миротворческие силы РФ", говорит Виктор Ягун. Фото: reuters

Россия на Донбассе сейчас пытается создать эскалацию военного конфликта. Могут взрывать здания или убивать мирное население и обвинять в этом украинскую армию. Об этом Gazeta.ua рассказал Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, военный обозреватель.

"Нас уже месяц предупреждают о возможной эскалации. Донбасское направление – это наиболее вероятная возможность врага показать своему населению, для чего они вообще собирали всю эту технику и военных. Пытаются нас спровоцировать на какие-то активные действия. Пишут, что это мы готовимся к наступлению, хотя мы публично говорим, что никаких операций не готовим. В РФ хотят сказать, что это украинская армия начала обстрел мирного населения. Если дадим слабинку, пойдем в атаку, то у России готовы резервы, чтобы затащить нас в очередной котел", – говорит Ягун.

Части, которые РФ размещает на границах с Украиной – это отвлекающий маневр, добавляет Ягун.

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"Пока Украине удается избежать провокаций. Я надеюсь, мы выдержим и ничего не произойдет. Контрольное время – 20 февраля. Чтобы показать картинку – на оккупированных территориях также дают информацию, что эвакуируют население. Россия – это страна-террорист. В свое время взорвали дома со своими жителями, чтобы спровоцировать военные действия в Чечне. Почему не могут взорвать на нашей территории какие-то здания? Или делать масштабные перемещения населения? Они могут делать все, что угодно, чтобы показать картинку для прессы. А сейчас могут показать только обстрелы наших территорий, в которых обвиняют нас же. На Западе в такие вещи уже не верят", – говорит военный обозреватель.

Техногенную катастрофу на Донбассе Россия может назвать использованием Украиной химического оружия, отмечает Ягун.

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"На Донбассе много тех же химических предприятий. Одно из самых мощных это "Стирол" в Горловке. И еще много меньших заводов. За последние восемь лет вся эта инфраструктура пришла в упадок. Любую техногенную катастрофу могут назвать использованием Украиной химического оружия. Надеюсь, в это тоже никто не поверит, потому что мы предупредили о провокациях. Даже президент США говорил о возможности инсинуаций со стороны России. Убитое мирное население, химическая атака – для Кремля главное показать злых "фашистов". А потом могут войти даже так называемые миротворческие силы РФ, чтобы защищать граждан, которым выдали российские паспорта", – говорит военный обозреватель.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских. Угроза нового российского вторжения в Украину слишком высока, заявлял президент США Джо Байден. Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около 7 тыс. военных.