"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину

Херсонский горсовет жестко ответил на "больную фантазию" президента России Путина.

Херсонский городской совет по инициативе мэра города Владимира Николаенко приняла обращение относительно заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Причерноморье - "исконно российская территория".

Обращение появилось на сайте горсовета в четверг.

Приводим текст дословно.

"Многие говорят, что не стоит обращать внимания на его (Путина. - Gazeta.ua) больную геронтологической фантазию, но я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, что не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных.

Должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварстве. Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Большую по размерам, я имею в виду. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже. Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле рубля. Именно поэтому, они питают иллюзию собственного величия, поливая ее кровью.

Россия - это смерть. Неважно куда она приходит - в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания. Об этом должен помнить каждый украинец, не только когда он идет голосовать. Об этом каждый из нас должен помнить, когда смотрит российское телевидение, читает российскую прессу, слушает российскую попсу или покупает российские товары.

Причерноморье столь прекрасное и далекое от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет. И об этом тоже должны помнить, особенно в эти святые для христиан дни, когда все мы должны вспомнить о том, что добро вечно. А зло обречено на поражение, каким бы сильным и наглым оно сегодня не выглядело. Зло обречено. Россия - это зло. Прошу помнить об этом, и по мере возможности участвовать в том, чтобы это зло превратилось в пыль и плохие воспоминания как можно скорее", - заявил мэр Херсона, которого поддержали депутаты.

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Ранее президент РФ заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины является "русскими территориями", которые он планирует "вернуть".