Россия должна признать свою ответственность за сбитый Boeing - совместное заявление Украины и ЕС

В результате российской агрессии погибли 298 пассажиров самолета. Фото: Reuters

Россия должна признать свою ответственность за сбитие пассажирского самолета Boeing 777 в июле 2014 года неподалеку Тореза, что в Донецкой области.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз.

"Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбитие рейса MH17.

Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию продолжать трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ касательно сбития рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17", - говорится в тексте.

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РФ является стороной конфликта на Донбассе и является агрессором , напомнили в заявлении.

"Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года.

ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России", - говорится в тексте.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014-го. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащим 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил. В суде по делу о катастрофе заслушали несколько новых записей радиоперехвата боевиков "ЛНР" и "ДНР". В них подробно обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" в день, когда самолет был сбит.