Россия - банкрот. Министр Резников разрушил путинские мифы

Министр Резников назвал путинскую статью манипуляциями в стиле советской пропаганды. Фото: @MReintegration

Статья президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о "историческом единстве" россиян и украинцев является "рефератом с методички советского лектора-агитатора". Об этом написал в статье "О банкротстве и страхах империи" вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В путинской статье перечисленные распространенные мифы, штампы, выдумки и манипуляции об Украине и ее истории, пишет Резников на ZN.UA

По словам министра, похоже, что главная аудитория этого произведения - не в Украине.

"На мой взгляд, этот текст является признанием в банкротстве России как имперского образования. А также демонстрацией страхов Москвы, которые она пытается спроектировать на Украину.

...у Москвы нет привлекательной видения будущего. Сворачивая гражданские свободы, Кремль не смог обеспечить благополучие и безопасность людей. По данным российских социологов, среди самых больших страхов россиян сейчас - страх репрессий со стороны властей", - сказано в статье.

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"Пропагандируемый из Москвы концепт "русского мира" превратился в синоним руины. Подтверждение мы видим в Южной Осетии и Абхазии, Приднестровье, в Нагорном Карабахе (освобожденную часть которого сейчас активно восстанавливают), в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - пишет автор и отмечает, что Крым стал для российского оккупанта наиболее дотационным.

"Именно поэтому у России такая неадекватная реакция на украинский закон "О коренных народах". Ведь в самой России у многих возникнет вопрос - а что с нашими правами?

Сейчас цементирующим элементом империи пытаются сделать набор "скреп" - русский язык, православие, единая российская нация, "сильный центр" при власти. Но без покоренной Украины новый имперский проект невозможен.

Объясню на примере.

В центре Киева размещена величественная достопримечательность сакральной архитектуры начала XI в., которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - собор София Киевская. Обрамление собора - это сотни квадратных метров уникальных мозаик и фресок. На одной из фресок изображено княжескую семью. Ученые только спорят, какой именно князь перед нами - Владимир Великий, во время правления которого произошло крещение Руси, или его сын - Ярослав Мудрый, во времена которого было завершено строительство храма и нарисовано фрески.

Так или иначе, но сегодня каждый украинец в столице своего государства может зайти в храм, которому тысяча лет, увидеть князя, правившего с этого самого города государством, в разы большего за империю Карла Великого, и, возможно, ходил этой полом.

Каждый, кто знает украинский язык, может разобрать надписи-граффити, которые на протяжении тысячи лет оставляли на стенах собора наши предки. Это было не очень вежливо по отношению к храму, но теперь служит лучшим доказательством неразрывной связи длиной в тысячелетия.

У России нет ничего подобного. Символ непрерывной языковой традиции, величественной истории, светской власти и православной веры находится в Киеве.

Не контролируя этого города-символа, Россия теряет свой исторический миф. Приходится начинать историю или с варяжских наемников, или из лесов и болот.

Вспоминать, что саму Москву правнук Ярослава Мудрого основал спустя примерно 125 лет после строительства Софии Киевской. И что дочь Ярослава - княжна Анна - стала королевой Франции через 100 лет до основания Москвы потомками с ее рода.

Вспоминать о вассальной зависимости от ханов Золотой Орды в течение двухсот сорока лет. И скрывать, что на момент, когда Москва только начала жить без ханов, почти 80 украинских городов уже жили по Магдебургскому право. Всего таких городов было сотни, и бытовало это право на нашей земле более 500 лет.

Поэтому, когда президент России назвал Ярослава Мудрого "нашим князем", а его дочь Анну - "русской", в Украине улыбались даже школьники.

Еще более странными являются попытки представить украинскую православную церковь производной от московской. Ведь московская "церковь-мать" на несколько столетий моложе украинской "церкви-дочери". И тот же Софийский собор более чем наглядное доказательство этого", - отметил министр.

"Украинцы устраивают Россию лишь как БЕЗязыковая и БЕЗгосударственная нация, подчиненная московскому духовному центру и растворенная в московском политическом проекте. Так уже было. И стоило украинцам миллионов жизней. Поэтому мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - заявил Резников.

"Наш долг - реформы. Которые Украины будет делать не ради кого-то, а для себя, ведь это - в наших интересах. Просто с поддержкой мы будем действовать быстрее", - написал министр.

12 июля Путин написал статью в стиле кремлевской пропаганды об "историческом единстве русских и украинцев". Ее опубликовали на сайте Кремля русском и украинском языках. Президент Украины Владимир Зеленский прочитал статью частично из-за более важных дел.