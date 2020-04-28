"Российской Федерации понравится" - Вятрович пришел на допрос в ГБР

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Вятровича вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Он рассказал, что находится "в очень интересном статусе".

"Сейчас вызван на допрос в качестве свидетеля. Но в деле о злоупотреблениях властью известного мне Владимира Вятровича", - сказал нардеп.

"Пусть свершится правосудие, чтобы спасти мир" - есть такая хорошая, пафосная фраза. Что общего между этой фразой и зданием, у которого мы собрались. Эта пафосная фраза - официальный лозунг Государственного бюро расследований. Неслучайно не видим связи", - заявил Вятрович и сказал о "преследовании".

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Политик рассказал, что вызван на допрос по делу, "которое очень понравится Российской Федерации".

"Делу организации международного форума памяти жертв Голодомора в 2018 году.

Я здесь, очевидно, неслучайно получил вызов на допрос через два дня после того, как обратился в суд, оспаривая бездействие ГБР, которое не хотело замечать государственной измены в действиях господина Ермака и Кучмы. Подписавших документы в Минске, по сути легализируя террористические организации ЛНР-ДНР, выводя Россию из статуса участника войны против Украины в "международного наблюдателя", - заявил нардеп.

Он назвал дело абсурдным.

"Которое было инициировано клеветой депутата Бужанского о неправомерном использовании средств на организацию форума", - сказал Вятрович.

15 апреля ГБР вызвало Вятровича на допрос. Дело касается проведения международного форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора. Ее инициировал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.