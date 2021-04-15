Российского посла вызвали в МИД Великобритании

МИД Великобритании выразило обеспокоенность действиями РФ. Фото: trueua

Британское Министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Лондоне.

МИД выразило обеспокоенность злонамеренными действиями РФ, а именно - кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивания вооруженных сил вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Радио Свобода.

Заместитель главы МИД Филипп Бартон сообщил российскому дипломату, что, по их оценкам, именно российские спецслужбы стоят за кибератакой SolarWinds. Также он назвал действия России вблизи и в Украине опасными и дестабилизирующими.

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"Россия должна прекратить свои провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами", - заявил Бартон.

Украина имеет дело с самым большим перемещением войск в России со времен Второй мировой войны. Стране нужна помощь.