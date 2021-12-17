Российский суд подтвердил, что на Донбассе есть войска Кремля - США

В посольстве США сказали, что факт наличия войск и так всем ясен. Фото: Кировский районный суд

Российский суд подтвердил, что на Донбассе есть военные РФ.

Таким образом, Кремль признал, что Россия является агрессором, сказали в посольстве США в Украине.

"Российский суд подтвердил, что мы все знаем – российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Представитель МИД Украины Олег Николенко сказал, что Россия создала юридический прецедент, зафиксировав свой статус как стороны международного вооруженного конфликта. Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях.

Российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко. 10 ноября этого года Кировский районный суд города Ростов-на-Дону приговором зафиксировал, что россияне на территории Украины находятся "на боевом дежурстве".