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Российский артист, который топтался в оккупированных Крыму и Донецке, суется с гастролями - Стерненко

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Российский артист, который топтался в оккупированных Крыму и Донецке, суется с гастролями - Стерненко
Концерты россиянина запланированы в Киеве и Одессе.

Российский артист Хабиб Шарипов, который выступал в оккупированном Россией Крыму и городе Донецке, едет с гастролями в Киев и Одессу. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

В частности Хабибов выступал в оккупированных Симферополе, Ялте и Евпатории, о чем писал в Instagram. Выкладывал фото.

Концерты россиянина анонсируются на 5 июня в Одессе, а затем 22 июня в Киеве.

"Народный депутат Соломия Бобровская обращалась к СБУ с требованием запретить Хабибу въезд в Украину. Но СБУ отморозилась и отправила все на Госпогранслужбу, а она пока молчит", - рассказал Стерненко.

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3 мая гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, сидел в ресторане в центре Киева. Российский артист планирует два концерта в Киеве - 25 и 26 июня.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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