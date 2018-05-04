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пятница, 04 мая 2018 13:08

Российский агрессор применяет против нас новое оружие - Аваков

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Российский агрессор применяет против нас новое оружие - Аваков
Лазерное оружие поражает сетчатку глаза и бойцы слепнут. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Российско-оккупационные войска применяют против украинских пограничников и нацгвардейцев лазерное оружие.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге 4 мая.

"К сожалению, русский агрессор применяет в отношении нас новое оружие. Это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов. Мы имеем такие поражения в пограничной службе и в Национальной гвардии.

Мы не до конца понимаем, что применяется конкретно. Мы имеем инструкцию, будем ставить соответствующие фильтры в приборы, очки будут одевать", - рассказал министр.

Аваков назвал использование такого оружия варварством.

"Эту ситуацию мы сейчас отработаем и будем решать на международном уровне", - подчеркнул он.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек. Только за сутки 22 мая в зоне проведения Операции объединенных сил получили ранения трое украинских военнослужащих.

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Дата
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