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четверг, 06 августа 2020 23:31

Российские войска с территории Беларуси в Украину никогда не зайдут - Лукашенко

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Российские войска с территории Беларуси в Украину никогда не зайдут - Лукашенко
Лукашенко рассказал про российские войска в Украине. Фото: РБК

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины с северной границы.

"Никогда! Тем более с оружием! Это моя граница, и границу буду защищать только я. Ни россияне, какими бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", сообщил Лукашенко в интервью Гордону.

"Мы эту границу с Украиной закрыли, мы ее оберегаем и для вас, и для нас. Она абсолютно свободна для обычных людей", заверил он.

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Согласно данным Минобороны, Россия завезла в Украину из-за границы вооружения и военной техники: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.

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06
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