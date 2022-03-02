Российские и белорусские войска пока не скапливаются на границе с Украиной - Пентагон

Похоже, что российские военные не собираются пока атаковать – Пентагон. Фото: Украинская правда

В Пентагоне нет данных, что Беларусь планирует присылать подразделения своих Вооруженных Сил для помощи российским оккупантам в боевых действиях на территории Украины.

Также у Пентагона нет данных, что россияне будут взимать дополнительные войска, сообщает zn.ua.

"Мы не видели никаких признаков того, что Путин видит потребность прислать дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине. Он начал сосредоточивать боевые мощности вокруг Украины еще в первой половине осени 2021 года, и может применить 150 тысяч солдат, более 120 батальонно-тактических групп. Большинство этих сил уже находятся на территории Украины", сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Это не значит, что у него не остались боевые мощности, которые он еще не применил, и это так же не означает, что все те военные силы россиян, которые уже на территории Украины, совсем утрачены. Они потеряли темп наступления, но это значит , что они потеряли все свои силы для наступления. Украинцы также восстановили свои силы, и готовы к ожесточенной борьбе", заявил он.

Российские кафиры направили на агрессию 80% всего боевого потенциала, который сосредотачивались на границах с Украиной, заявил один из чиновников Пентагона.