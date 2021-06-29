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вторник, 29 июня 2021 10:30

Родственники Тищенко причастны к отмыванию денег в строительстве - Bihus.Info

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Родственники Тищенко причастны к отмыванию денег в строительстве - Bihus.Info
Сотни миллионов из городского бюджета, выделенные на строительство Подольско-Воскресенского моста, могли оседать на счетах фирмы сестры Тищенко Юлии, предполагают журналисты. Фото: УНИАН

Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где утверждают, что родственники народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко причастны к схемам отмывания средств на строительстве объектов в Киеве. Об этом розказывают в материале СМИ.

Сотни миллионов из городского бюджета, выделенные на строительство Подольско-Воскресенского моста, могли оседать на счетах фирмы сестры Тищенко Юлии, допускают журналисты. Речь идет об "Экспресс-К", которая фигурировала в изъятых документах бизнесмена Дениса Комарницкого. Этой компании должны были достаться работы по строительству одной из транспортных развязок. В 2020 году она действительно получила договор на 16 млн грн. Тогда Тищенко подтвердил журналистам свое знакомство с Комарницким, но отрицал роль компании сестры.

Журналисты утверждают, что к схемам причастен муж сестры Тищенко Герман Блинов. С 2019-го по 2021 год он напрямую получал зарплату от компании "Эко-Строй-Трейд", получившую в 2017-м без тендера из бюджета Киева 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста, работы которого до сих пор не завершены.

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Авторы расследования отмечают, что Комарницкий контролировал эту фирму, она долгое время была обычной "прокладкой", которая оставляла часть из полученных бюджетных средств себе или перекидывала на другие подконтрольные фирмы. Журналисты узнали, что Блинов регулярно приезжает на строительство для проведения совещаний и контролирует процесс.

В Bihus.Info отмечают, что "Эко-Строй-Трейд" продолжает получать от коммунальщиков деньги. В июне ей перечислили 460 млн грн. Часть средств в течение последних лет фирма опрокинула на компанию "Позитив-В", подконтрольной структурам Германа Блинова.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко задержал вылет самолета рейсом Киев - Ужгород в одном из столичных аэропортов. Он решил снимать видео прямо в аэропорту.

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