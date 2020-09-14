Родственники погибших на Донбассе требуют от Рады создать ВСК по "вагнеровцам" - Геращенко

Нардеп Ирина Геращенко: "Верховная Рада Украины должна немедленно создать временную следственную комиссию по делу "вагнеровцев"

Верховная Рада Украины должна немедленно создать временную следственную комиссию по делу "вагнеровцев".

Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Она продемонстрировала подписи родственников погибших на Донбассе от рук российских наемников под требованием создать такую ​​комиссию.

"Сейчас под Верховной Радой Украины проходит митинг семей погибших героев русско-украинской войны. 25 тысяч как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам "вагнеровцев". Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется", - сказала она.

"Эти женщины и мужчины требуют от вас, председатель Верховной Рады, немедленно поставить создание такой ВСК", - обратилась депутат к Дмитрию Разумкову.

"Мы слышали от партии власти, никакой спецоперации по "вагнеровцам" нашими героическими спецслужбами не было проведено. Затем они вынуждены были признать, что такая спецоперация была", - также отметила Геращенко.

Она добавила: "Вагнеровцы", кстати признались, что они убивали воинов 25-й бригады десантников, сотни, тысячи украинских воинов".

"Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу", - подчеркнула сопредседатель фракции.

13 сентября, петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 000 голосов. Ранее Владимир Арьев обнародовал доказательства причастности Офиса президента Украины к срыву операции по задержанию "вагнеровцев". Российские наемники были задержаны в Беларуси, впоследствии их депортировали в страну-агрессор. Владимир Арьев сообщил, что "Европейская Солидарность" имеет неопровержимые доказательства, что Офис президента сорвал спецоперацию по "вагнеровцам". В связи с этим фракция требует создать Временную следственную комиссию. В эфире "Прямой" главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в Офисе президента Владимира Зеленского.