Рискуем потерять все, чего достигли за 5 лет - Зинкевич

Доброволец-медик Яна Зинкевич говорит, что враждуя между собой, мы рискуем потерять все, чего достигли за 5 лет. Фото: Радио ТРЕК

Вчера "Европейская Солидарность" вышла на протест под Конституционным Судом, чтобы защитить декоммунизацию и люстрацию.

Об этом украинский доброволец-медик Яна Зинкевич написала на своей странице Facebook.

"Сегодня же была совершена провокация и нападение силами Национального Корпуса. Были порваны партийные флаги, и пострадали наши активисты и однопартийцы. Нападая на проукраинские силы, пользу для кого делают нападающие?", - спрашивает волонтер.

"Каждый раз, когда украинцы бьются между собой - враг радуется и потирает потные руки. Каждый человек, который поднял руку на физически слабее себя, тем самым опускает себя. Dinara Habibullaieva - я с тобой!", - пишет Яна.

"Проукраинские силы должны придерживаться общего направления ради защиты Украины. Враждуя между собой, мы рискуем потерять все, чего достигли за 5 лет. В следующий раз я также буду у Конституционного суда - попробуйте побить и меня. Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас? Слава Украине!", - отмечает она.

Напомним, вчера в под Конституционным судом собрались митингующие с требованием неприятия отмены люстрации и некоторых статей декоммунизации.