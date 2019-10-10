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четверг, 10 октября 2019 14:09

Риски безопасности не были оценены при открытии импорта электроэнергии из России - Еврокомиссия

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Риски безопасности не были оценены при открытии импорта электроэнергии из России - Еврокомиссия
Еврокомиссия считает, что при открытии импорта электроэнергии из России не были оценены риски безопасности

Украинская власть не оценила риски и угрозы энергобезопасности страны вследствие открытия импорта электроэнергии из России.

Об этом заявил глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач в интервью для издания ExPro Electricity.

"Беларусь и Российская Федерация по отношению к Энергетическому Сообществу являются третьими странами. Украина, как член Сообщества, имеет право устанавливать правила и критерии по отношению к третьим сторонам в такой мере, в какой это не затрагивает торговлю среди членов Сообщества. Конечно, страна должна проанализировать, несет ли это (импорт электроэнергии из РФ и Беларуси - ред.) любые риски для ее рынка и безопасности поставок электроэнергии. Любые потенциальные риски должны быть оценены в процессе изучения вопроса безопасности поставок. Этого еще не было сделано", - заявил Копач.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в которой глава энергетического комитета парламента Андрей Герус предложил поправку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что восстановление импорта электроэнергии из России ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.

7 октября группа депутатов фракции "Европейская солидарность" зарегистрировала законопроект "О внесении изменения в Закон Украины" О рынке электрической энергии "(реестр. №2236), которым предлагается отменить "поправку Геруса", которая позволила импорт электроэнергии из РФ.

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Дата
10
октября

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